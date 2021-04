Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am Montag, den 26.04.2021 kam es zwischen 12:30 – 13:50 auf dem Beda-Parkplatz in Bitburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher geflüchtet ist.

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde ein dunkler Pkw Mercedes SLK an der Beifahrerseite beschädigt.

Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Bitburg zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685-0

www.polizei.rlp.de/pi.bitburg



