Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am vergangenen Wochenende ereignete sich im Neubaugebiet „Auf Baul“ in Orenhofen ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt entfernt hat.



Der Verursacher – sehr wahrscheinlich ein LKW-Fahrer – hat mit seinem Fahrzeug einen Bordstein am Einmündungsbereich „Auf Baul/Auwer Straße“ erheblich beschädigt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bitburg zu melden.



