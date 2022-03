Verkehrsunfallflucht – Zeuge gesucht!

Am 12.03.2022 gegen 17:30 Uhr rollte dem Verkehrsunfallverursacher auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in Hillesheim ein Einkaufswagen gegen ein dort geparktes Fahrzeug.

Eine bislang unbekannte Person war Zeuge des Vorfalls und sprach den Geschädigten auf das Ereignis an. Neben dem Fahrzeugkennzeichen des Unfallverursachers tauschte man jedoch keinerlei Daten aus.



Der Zeuge wird ersucht, sich unter der Tel.: 06592 / 96260 an die Polizeiinspektion Daun zu wenden.



Rückfragen bitte an:



-------------------------------------------------------------

Polizeiinspektion Daun

Fabian Donkers, PK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/



Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell