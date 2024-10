Verkehrsunfallflucht Wittlich

Am 04.10.2024 kam es auf dem Parkplatz zwischen dem Action und Burger King, Römerstraße in Wittlich, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 17:40 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrer stieß, vermutlich beim Ein-/Ausparken, gegen den, in einer gegenüberliegenden Parkbucht geparkten PKW, Ford Focus.

Anschließend verließ er die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

An dem geparkten PKW Ford Focus entstand ein Schaden an der hinteren, rechten Stoßstange und Beleuchtungseinrichtung.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrer oder PKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich, in Verbindung zu setzten.

