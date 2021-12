Verkehrsunfallflucht von beiden Beteiligten

Ursächlich für den Unfall war ein Wendemanöver eines Beteiligten von der Auffahrt aus Richtung Prüm kommend wieder auf die Abfahrt in Richtung Prüm. Hierbei kollidierte er mit dem Auflieger eines ordnungsgemäß fahrenden Sattelzuges, der in Richtung Gerolstein geführt wurde. Nach der Kollision fuhr der LKW weiter in Richtung Gerolstein und der Fahrer des PKW's weiter in Richtung Trier. Der Fahrer des PKW's konnte ermittelt werden. Derzeit sind Angaben zum beteiligten LKW noch gänzlich unbekannt. Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere jedoch der Fahrer des betreffenden LKW's werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 065551/942-0 oder via Email unter der Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



