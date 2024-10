Verkehrsunfallflucht – Verursacher hinterlässt einen Schaden in 4-stelliger Höhe

Am Mittwoch, den 30.10.2024, in der Zeit zwischen 13:00 und 14:00 Uhr, kam es auf dem LIDL Parkplatz in Wittlich zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei hat ein bisher unbekannter Verursacher einen Schaden auf der kompletten Beifahrerseite am PKW des Geschädigten hinterlassen, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Schadenshöhe dürfte sich im unteren vierstelligen Bereich beziffern lassen.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571/926-0 oder per E-Mail an die piwittlich.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



