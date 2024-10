Osann-Monzel

Verkehrsunfallflucht – Unfallverursacher erheblich alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Am gestrigen Mittwochabend meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer gegen 20:20 Uhr einen in Schlangenlinien fahrenden PKW, der die L 47 vom Maring-Noviand in Fahrtrichtung Osann-Monzel befuhr.