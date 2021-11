Verkehrsunfallflucht Ürzig Bahnhof

In das Unfallgeschehen war ein PKW und vermutlich ein Baustellenfahrzeug verwickelt. Der PKW befuhr die L57 aus Richtung Kinderbeuren kommend in Fahrtrichtung L56, das andere unfallbeteiligte Fahrzeug befuhr die L57 in entgegengesetzter Richtung aus Fahrtrichtung L56 kommend. Im Rahmen des Begegnungsverkehrs am Ortsausgang Bahnhof Ürzig kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Das letztgenannte Fahrzeug flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern weiter in Richtung Kinderbeuren. Es soll sich dabei vermutlich um ein Baustellenfahrzeug oder ein Fahrzeug mit ähnlichem Aufbau gehandelt haben. Etwaige Augenzeugen des Unfalls, welche Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Rufnummer 06531/95270 zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell