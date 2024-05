Wittlich

Verkehrsunfallflucht Traben-Trarbach

In der Zeit von Dienstag, dem 28.05.2024, 12:30 Uhr bis Donnerstag, dem 30.05.2024, 10:50 Uhr hat sich in Traben-Trarbach in der Tiefgarage des Hotels Moselschlösschen eine Verkehrsunfallflucht ereignet.