Bernkastel-Kues

Verkehrsunfallflucht – Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen

Am 21.04.2022 zwischen 12:20 Uhr und 13:20 Uhr ereignete sich in Bernkastel-Kues auf dem großen Parkplatz in der Friedrichstraße (neben dem Bolzplatz) ein Verkehrsunfall.