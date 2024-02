Verkehrsunfallflucht nach vorausgegangenem Überholmanöver

Am 10.02.2024 kam es gegen 09:15 Uhr auf der B 410 von Prüm kommend kurz vor der Ortslage Büdesheim zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge sich die Unfallverursacherin von der Unfallörtlichkeit entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

In einer Linkskurve überholte die Unfallverursacherin trotz Gegenverkehrs den vorausfahrenden Unfallbeteiligten, welcher durch ein Ausweichmanöver nach rechts eine Kollision der Überholerin mit dem Gegenverkehr verhindern konnte.

Dennoch kam es beim Wiedereinscheren zur Kollision zwischen der Unfallverursacherin und dem Geschädigten.



Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich die Unfallverursacherin von der Unfallstelle.



Die Unfallverursacherin dürfte einen weißen Kleinwagen mit dem Kennzeichenfragment „PRÜ-“ genutzt haben. Ferner wird diese als ca. 65 bis 70 Jahre alt beschrieben.



Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und insbesondere zu der flüchtigen Unfallverursacherin machen können, werden gebten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm (06551 9420 / pipruem@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Insbesondere der zu diesem Zeitpunkt entgegenkommende Verkehrsteilnehmer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



