Verkehrsunfallflucht – Motorradfahrer verletzt

Anzeige

Dabei geriet der PKW in einer Rechtskurve derart auf die Gegenfahrspur, dass der Motorradfahrer ausweichen musste und infolge dessen rechts neben der Fahrbahn einen Abhang hinabstürzte. Hierdurch wurde er schwer, allerdings nicht lebensgefährlich verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Der Fahrer des Porsche entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem unbekannten Fahrzeugführer soll es sich nach Zeugenhinweisen um eine männliche Person im Alter von circa 50 bis 60 Jahren handeln.

Die Polizei Wittlich bittet um Zeugenhinweise in Bezug auf das flüchtige Fahrzeug oder den Fahrzeugführer unter der Telefonnummer 06571-9260.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571/926-0

piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell