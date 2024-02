Verkehrsunfallflucht mit Verkehrsbeeinträchtigungen

Heute, den 23.02.2024 ereignete sich auf der B410 in Höhe der Ortslage Brühlborn gegen 16:49 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem sich in Fahrtrichtung Gerolstein ein Sattelzug im aufgeweichten Fahrbahnrand festfuhr.

Hierdurch entstand ein nicht unerheblicher Schaden am Fahrbahnrand. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Unfall durch einen entgegenkommenden schwarzen PKW verursacht worden sein soll, dem der LKW-Fahrer ausweichen musste. Der in Rede stehende PKW soll seine Fahrt in Richtung Dausfeld fortgesetzt haben ohne für die Schadensregulierung zur Verfügung zu stehen. Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via E-Mail unter der Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



Die Bergung des Sattelzuges steht bevor. In diesem Zusammenhang teilt die Polizei mit, dass es im Rahmen der zu erwartenden Bergungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen und ggf. Umleitungen kommen wird. Es wird angeraten die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren. Der Verkehrswarnfunk informiert aktuell über die Behinderungen.



