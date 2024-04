Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Anzeige



Die Fahrerin eines schwarzen Peugeot 207 befuhr die K 25 aus Richtung Flußbach in Richtung Hasborn.

In einer für sie langgezogenen Linkskurve kam ihr ein Kraftfahrzeug entgegen, der die Kurve so befuhr, dass er auf die für ihn linke Fahrspur geriet, wodurch die PKW-Fahrerin nach rechts ausweichen musste. Aufgrund des Ausweichmanöver kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den angrenzenden Straßengraben.

Das entgegenkommende Fahrzeug setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen des Verkehrsunfalles zu kümmern.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein größeres Fahrzeug handeln.

Die PKW-Fahrerin wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, oder der Verursacher selber, werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen, Tel.: 06571/926-0 oder piwittlich@polizei.rlp.de



Polizeiinspektion Wittlich

Telefon: 06571-926-0

www.polizei.rlp.de/pi.wittlich



