Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Am Nachmittag des 24.03.2022 kam es gegen 14:50 Uhr auf der L105 zwischen Reil und Bengel zu einem Verkehrsunfall.

Dabei fuhr ein unbekannter schwarzer PKW aus Reil kommend, in einer unübersichtlichen Kurve, soweit auf die Gegenfahrspur, dass der entgegenkommende PKW nur noch ausweichen konnte und mit der angrenzenden Felswand kollidierte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zell (Telefon: 06542/9867-0) in Verbindung zu setzen.



