Am Donnerstag, den 16.12.2021 ereignete sich in der Ortslage Brandscheid gegen ca. 22:10 Uhr eine Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden.





Der Fahrer eines dunklen BMW's befuhr die Hauptstraße aus Richtung Bleialf kommend und kollidierte in einer Linkskurve mit einem PKW aus dem Gegenverkehr. Hierdurch verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort gegen einen geparkten PKW und beschädigte mehrere Vorgärten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000-15.000 Euro.



Trotz mehrerer Verkehrsunfallzeugen vor Ort, entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Folgetag konnte der völlig demolierte PKW auf einem Feldweg zwischen den Ortschaften Brandscheid und Watzerath festgestellt werden. Der Fahrer wurde ermittelt, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.



Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder via Email über die Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell