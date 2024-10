Verkehrsunfallflucht mit gestohlenem Fahrzeug

Anzeige

Bitburg verunfallt und anschließend geflüchtet sei. Der PKW wurde anschließend bis in den Einmündungsbereich Diekircher Straße/ Retheler Straße geführt, wo es stark beschädigt abgestellt wurde. Die beiden Fahrzeuginsassen flüchteten anschließend zu Fuß in unterschiedliche Richtungen .

Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss davon ausgegangen werden, dass die beiden männlichen Fahrzeuginsassen den PKW unmittelbar vorher in der Weiherstraße Bitburg entwendet hatten. Bei dem PKW handelt es sich um einen grauen Opel Kleinwagen.

Die Ermittlungen, auch bzgl. möglicher weiterer Unfälle/ Beschädigungen durch das Fahrzeug, dauern an.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich unter der Tel.: 06561-96850 mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.



