Verkehrsunfallflucht in Zell

Dabei beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. An dem geparkten PKW entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zell (Telefon: 06542 9867-0) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Pressestelle



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell