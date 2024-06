Wittlich

Verkehrsunfallflucht in Wittlich, Höhe KITA Lüxem

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Am 13.06.2024 kam es in 54516 Wittlich-Lüxem, Zum Altenberg 2, in Höhe der dortigen Kindertagesstätte Lüxem zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei der sich eine Unfallbeteiligte unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat.