Verkehrsunfallflucht in Wittlich

Am 01.03.2024, zwischen 12:30 und 13:30 Uhr, wurde ein grauer BMW M5 auf dem Parkplatz Viehmarkt in Wittlich beschädigt.

Das Schadensbild deutet daraufhin, dass ein bisher unbekanntes Fahrzeug den geparkten PKW beim Ein-bzw. Ausparken touchiert hat. Zeugen, die ein solches Ereignis am besagten Tag beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 06571-926-0 oder piwittlich.dgl@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571 926 – 0

Telefax: 06571 926 – 150

piwittlich@polizei.rlp.de





