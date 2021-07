Verkehrsunfallflucht in Winterspelt

Am Sonntag, 18.07.2021, wurde gegen 05:00 Uhr ein auf der Hauptstraße in Winterspelt geparktes Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Transporter und einem mit einem gelben Porsche beladenen Fahrzeuganhänger, durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt.

Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 15.000 Euro.



Bei dem Unfallverursacher handelt es sich vermutlich um eine landwirtschaftliche Zugmaschine, welche sich nach dem Unfall entfernte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Zeugen, die im Zusammenhang mit der Verkehrsunfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



