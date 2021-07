Verkehrsunfallflucht in Stadtkyll

In der Nacht des 23.24.07.2021 gegen 02:00 Uhr wurden in der Hauptstraße, Höhe der Hausnummer 19, in Stadtkyll durch einen bisher unbekannten Verursacher insgesamt fünf Poller beschädigt bzw.

Wittlich (ots). In der Nacht des 23./24.07.2021 gegen 02:00 Uhr wurden in der Hauptstraße, Höhe der Hausnummer 19, in Stadtkyll durch einen bisher unbekannten Verursacher insgesamt fünf Poller beschädigt bzw. aus deren Verankerung gerissen. Zudem entstand Schaden an einer angrenzenden Terrasse.



Bei dem Verursacher müsste es sich allen Anschein nach um ein landwirtschaftliches Fahrzeug oder Gespann handeln.



Der besagte Verursacher entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Hinweise zum Unfallhergang und/oder Verursacher werden an die Polizei Prüm erbeten.



