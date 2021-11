Prüm

Verkehrsunfallflucht in Schönecken

In der Zeit vom 20.11.2021, 16.00 h bis 23.11.2021, 20.00 h, wurde ein auf dem rückwärtigen Parkplatz zwischen Seniorenwohnheim und Forum in Schönecken zum Parken abgestellter dunkler PKW BMW an der Fahrertür von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt.