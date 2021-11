Verkehrsunfallflucht in Sankt Aldegund

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Nacht vom 30.10.21 auf den 31.10.21 einen geparkten grauen Volvo in Sankt Aldegund.

Der Volvo stand auf einem Parkplatz am Moselvorgelände in der Straße „Moselstausee“ in Höhe der Hausnummer 6. Es entstand erheblicher Sachschaden im Heckbereich des PKW. Durch den Verkehrsunfall dürfte am unbekannten PKW ebenfalls ein Sachschaden entstanden sein.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, oder Angaben zu dem Fahrzeugführer und dem PKW machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Zell unter 06542/98670 zu wenden.



