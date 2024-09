Verkehrsunfallflucht in Prüm

Am 15.09.2024 kam es gegen 15:30 Uhr im Kreuzerweg in Prüm zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtete.

Etwa in Höhe des Zebrastreifens soll der flüchtige Pkw so mittig gefahren sein, dass ein weiterer entgegenkommender Verkehrsteilnehmer ausweichen musste und mit dem Bordstein kollidierte. Der flüchtige Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Kalvarienbergstraße fort.



Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell