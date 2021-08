Verkehrsunfallflucht in Prüm

Am 12.08.2021, gegen 09:15 Uhr, kam es in der Tiergartenstraße in Prüm zu einer Verkehrsunfallflucht.



Ein an der Tiergartenstraße geparkter PKW rollte vorwärts gegen eine Straßenlaterne. Durch die Kollision dürfte an dem roten Fahrzeug ein Schaden an der Beifahrerseite entstanden sein.

Die Straßenlaterne wurde durch den Zusammenstoß beschädigt.

Bevor die durch Zeugen alarmierte Polizei an der Unfallörtlichkeit erschien, entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem PKW von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrzeugführer und dem PKW machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Prüm (06551/9420, pipruem@polizei.rlp.de) zu wenden.



