Verkehrsunfallflucht in Preischeid

Die in der Einmündung zum Wirtschaftsweg in Richtung Preischeiderlay stehende Sitzbank wurde durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Am unfallbeteiligten Fahrzeug müsste ein Schaden im Frontbereich entstanden sein. Ein entsprechendes Fahrzeugteil wurde noch an der Unfallstelle aufgefunden.



Die Polizei Prüm bittet den/die Unfallverursacher/in oder mögliche andere Zeugen sich per Tel.: 06551-9420 oder per Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



