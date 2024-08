Herforst

Verkehrsunfallflucht in Herforst

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Am 19.08.2024 in der Zeit von ca. 14:00 Uhr bis 16:15 Uhr wurde auf einem öffentlichen Parkplatz in der Römerstraße in Herforst ein geparkter blauer BMW durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt.