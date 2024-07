Verkehrsunfallflucht in der Oberstraße

Im Zeitraum zwischen dem 11.07.2024.10:00 Uhr und 12.07.2024, 10:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Oberstraße in Zell an der Mosel.

Im Zeitraum zwischen dem 11.07.2024. 10:00 Uhr und 12.07.2024, 10:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Oberstraße in Zell an der Mosel.

Dabei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter roter Kleinwagen beschädigt.

Die verursachende Person entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Zell sowie jede andere Dienststelle entgegen.



Polizeiinspektion Zell



Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)

Tel. 06542-98670

Mail: pizell@polizei.rlp.de



