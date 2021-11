Verkehrsunfallflucht in Bleialf

Ein brauner Dacia Duster kam aus Richtung Bleialf in Fahrtrichtung Brandscheid, als ihm ein unbekanntes Kfz. entgegen kam.

Dieses sei dem Dacia Duster soweit auf der eigenen Fahrbahn entgegengekommen, dass es zu einem Zusammenstoß der jeweils linken Außenspiegel kam.

Der / die Unfallverursacher/in entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem unfallbeteiligten Kfz. um ein Fahrzeug des Herstellers Volkswagen, Modell CADDY oder T5.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm unter Tel. 06551/9420 in Verbindung zu setzen.



