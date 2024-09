Bitburg

Verkehrsunfallflucht in Bitburg: Zeugen gesucht

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Am 07.09.2024, in der Zeit von 08:30 Uhr bis 13:30 Uhr, parkte der Geschädigte seinen Pkw am Bedaplatz in Bitburg.