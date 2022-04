Verkehrsunfallflucht in Badem

Im Zeitraum vom 20.04.2022, 23.30 Uhr, bis zum 21.04.2022 um 08:30 Uhr kam es in Badem in der Dudeldorfer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.



Ein bisher unbekanntes Fahrzeug bog von der Bitburger Straße in die Dudeldorfer Straße ab und beschädigte hierbei den rechtsseitig befindlichen Holzzaun.

Im Anschluss daran entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem verursachenden

Fahrzeug/Fahrer*in geben können, werden gebeten sich unter der unten

angegebenen Rufnummer an die Polizeiinspektion Bitburg zu wenden.



