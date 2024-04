Mittelstrimmig

Verkehrsunfallflucht im Wohngebiet

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Am Sonntag, den 28.04.2024 zwischen 13 und 17 Uhr wurde in Mittelstrimmig, In der Fenn, ein Fahrzeug beschädigt.