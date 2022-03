Verkehrsunfallflucht im Wildpark Daun

Auf der Durchfahrt stellt er seinen Pkw ab und verlässt sein Fahrzeug, um sich die Tiere anzuschauen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrt, bemerkt er einen Schaden am Radlauf des vorderen linken Kotflügels und teilt dieses daraufhin gegen 14:00 Uhr der Polizei mit. Am Audi wurden grüne Fremdlackanhaftungen festgestellt. Der unbekannte Verursacher hat sich entfernt, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Daun, Tel.: 06592-96260, entgegen.



