Hallschlag

Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa

Am Samstag, 21.09.2024 kam es gegen 10:30 Uhr zur Verkehrsunfallflucht in Hallschlag, auf der L20 in Richtung Ormont.