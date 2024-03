Verkehrsunfallflucht – flüchtiges Fahrzeug massiv beschädigt

In den frühen Morgenstunden des 11.03.2024 kam es gegen 06.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bitburg-Masholder.



Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand parkender PKW von einem vorbeifahrenden PKW, mit schwarzen und weißen Fahrzeugteilen, massiv beschädigt.

Am flüchtigen Fahrzeug dürften durch den Unfall erhebliche Schäden an der Front, beifahrerseitig, entstanden sein.



Zeugen des Unfalles werden gebeten sich unter der 06561-96850 bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.



