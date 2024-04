Verkehrsunfallflucht durch Sattelzug

Am 04.04.2024 ereignete sich auf der B51 auf der Überführung der A 60 der Anschlussstelle Prüm gegen ca. 13:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein weißer Skoda von einem Sattelzug an der Fahrerseite beschädigt.

Nach der Kollision fuhr der Sattelzug auf die Auffahrt der A 60 in Fahrtrichtung Bitburg und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Zugmaschine des Sattelzuges soll weiß gewesen sein. Zum Unfallzeitpunkt sollen sich mehrere unbeteiligte Fahrzeuge im Bereich der Unfallstelle befunden haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder via E-Mail über die Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



