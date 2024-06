Verkehrsunfallflucht durch LKW

Hüttingen a. Kyll (ots) – Am 17.06.2024, gegen 05:00 Uhr wurde durch einen weißen LKW mit Auflieger (Amazon – Prime) im Bereich der Schulstraße in Hüttingen an der Kyll eine Straßenlaterne, eine Hecke am Gemeindehaus und Stahlpfosten einer privaten Ein/ – Ausfahrt beschädigt.

Am 17.06.2024, gegen 05:00 Uhr wurde durch einen weißen LKW mit Auflieger (Amazon – Prime) im Bereich der Schulstraße in Hüttingen an der Kyll eine Straßenlaterne, eine Hecke am Gemeindehaus und Stahlpfosten einer privaten Ein/ – Ausfahrt beschädigt. Vermutet wird, dass die Schäden im Zusammenhang mit einem Wendemanöver durch den LKW verursacht worden sind.

Im Anschluss entfernte sich der LKW unerlaubt von der Unfallstelle.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich für weitere Hinweise bei der Polizei Bitburg zu melden.



