Verkehrsunfallflucht beim Parkdeck in Prüm

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 29. Dezember 2021 ------------------------------------------------------------ In der Zeit vom Abend des 26. Dezember 2021 bis 28. Dezember 2021 wurde ein dunkler VW Golf an der Fahrerseite durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Prüm (ots).



PRESSEDIENST

------------------------------------------------------------

POLIZEIINSPEKTION PRÜM

------------------------------------------------------------ Prüm,

29. Dezember 2021

------------------------------------------------------------



In der Zeit vom Abend des 26.Dezember 2021 bis 28. Dezember 2021 wurde ein dunkler VW Golf an der Fahrerseite durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Der beschädigte Golf war vor dem Anwesen Bahnhofstraße 17, unmittelbar gegenüber der Einfahrt zum Parkdeck beim Friedhof geparkt.



Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Mit freundlichen Grüßen



------------------------------------------------------------

POLIZEIINSPEKTION Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner

PHK Illies



Telefon 06551 942-0

Telefax 06551 942-50

pipruem.dgl@polizei.rlp.de

pipruem@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell