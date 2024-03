Verkehrsunfallflucht beim Flohmarkt

Am heutigen verkaufsoffenen Sonntag in Wittlich ereignete sich gegen 13:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht unmittelbar gegenüber der Zufahrt zum Parkplatz des Globus Lebensmittelmarktes in der Justus-von-Liebig-Straße.

Dort fand zu diesem Zeitpunkt ein gut besuchter Trödelmarkt statt. Ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren touchiert. Dadurch entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden an dem geparkten Fahrzeug.

Zeugen hörten ein lautes Kratzgeräusch und sahen den Unfallverursacher anschließend mit seinem PKW von der Unfallstelle flüchten. Dadurch wurde ein Teilkennzeichen bekannt.



Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Tel. 06571-9260 in Verbindung zu setzen.



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571-9260

piwittlich@polizei.rlp.de





