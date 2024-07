Walsdorf

Verkehrsunfallflucht bei Sommerfest in Walsdorf

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

In der Nacht zu Samstag, den 06.07.2024, in der Zeit von 00:00 Uhr – 02:00 Uhr wurde ein Pkw, der in unmittelbarer Nähe des Sportplatzes in Walsdorf parkte, durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt.