Verkehrsunfallflucht bei Dohm-Lammersdorf – Zeugenaufruf

Anzeige



Ein wartepflichtiger LKW-Fahrer bog an der Einmündung von der K 56 in die L 29 nach links in Fahrtrichtung Gerolstein ab. Hierbei übersah der LKW-Fahrer einen vorfahrtsberechtigten PKW, welcher auf der L 29 von Gerolstein kommend in Fahrtrichtung Hillesheim unterwegs war.

Durch das Abbiegemanöver musste der PKW-Fahrer zur Vermeidung einer Kollision nach rechts ausweichen und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen.

Der LKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Daun (06592/96260, pidaun@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzten.

Insbesondere werden die Fahrerin eines weißen VW Polo sowie der Fahrer eines dunklen Geländewagens, welche nach dem Unfall kurzzeitig Kontakt mit dem verunfallten PKW-Fahrer hatten, um Kontaktaufnahme mit der Polizei Daun gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinsepktion Daun



Telefon: 06592/96260

E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell