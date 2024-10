Verkehrsunfallflucht bei der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm

Anzeige



Der beschädigte PKW befand sich im oben aufgeführten Zeitraum auf dem Veranstaltungsgelände bei der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm (Bereich „Prümer Sommer Platz“) ordnungsgemäß geparkt, mit der Front in Richtung Tiergartenstraße gerichtet.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Vorbeifahren das Heck des parkenden Fahrzeugs derart, dass ein erheblicher Sachschaden entstand.

Vermutlich dürfte sich am Fahrzeug des Verursachers ein Schaden am unteren Bereich einer Fahrzeugseite befinden.

Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen bitte an:



Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell