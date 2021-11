Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz Schloßplatz

Am Samstag, den 13.11.2021, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 12:45 Uhr, wurde ein schwarzer Volvo XC 40 auf dem Parkplatz Schlossplatz beschädigt.

Dieser war im oberen Bereich in der Nähe der Ausfahrt geparkt.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen beträchtlichen Schaden an der Fahrertür hervorgerufen.

Möglicherweise handelt es sich bei dem Tatfahrzeug um einen weißen VW Tiguan, der linksseitig neben dem schwarzen Volvo geparkt war.

Zeugen des Verkehrsunfalles melden sich bitte unter der Telefonnummer 06571-9260- oder per eMail an piwittlich.dgl@Polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell