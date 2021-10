Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Am Fr. 15.10.2021, zw. 08:30 Uhr und 09:15 Uhr, wurde ein braun-farbener Skoda Yeti, der auf dem Parkplatz vor dem Hausärztlichen Versorgungszentrum Daun, in der Abt-Richard-Straße, parkte, durch ein anderes unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt.

Am Fr., 15.10.2021, zw. 08:30 Uhr und 09:15 Uhr, wurde ein braun-farbener Skoda Yeti, der auf dem Parkplatz vor dem Hausärztlichen Versorgungszentrum Daun, in der Abt-Richard-Straße, parkte, durch ein anderes unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Der braue Skoda Yeti wurde hierbei am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Frank Spiegel, POK

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

pidaun@polizei.rlp.de



