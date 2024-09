Verkehrsunfallflucht auf der L67, Dreis-Brück in Fahrtrichtung BAB 1 am 20.09.2024, zwischen 19:45 Uhr und 20:03 Uhr

Am Freitag, 20.09. etwa 19:45 Uhr, befuhr ein PKW die L67 aus Richtung Dreis-Brück kommend in Richtung B410/AS Gerolstein.

Kurz vor der Einmündung zur B410 kam ihm in einer Rechtskurve ein bislang unbekannter grauer PKW mit einem Doppelachsanhänger entgegen.

In der Kurvenfahrt kam der Anhänger auf die Gegenfahrbahn und streifte die Fahrerseite des entgegenkommenden Pkw. Hierbei entstand ein Lackschaden.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizei Daun, Tel. 06592 96260.



