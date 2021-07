Verkehrsunfallflucht auf der L 27, zwischen Pelm und Kirchweiler

Am Sonntag, den 11.07.21, gegen 17:15 Uhr, hat sich auf der L 27, zwischen Pelm und Kirchweiler, in Höhe Berlingen, ein Überholmanöver eines unbekannten schwarzen Fahrzeugs ereignet, woraus ein Verkehrsunfall entstanden ist.

Der aus der VG Gerolstein stammende 18-jährige Fahrer eines schwarzen VW Golf befährt die L 27, von Pelm in Rtg. Kirchweiler. In Höhe Berlingen kommt ihm ein überholender unbekannter schwarzer Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, weicht der 18-Jährige nach rechts aus und touchiert einen Leitpfosten. Hierbei wird der rechte Außenspiegel des VW Golf beschädigt. Der Überholer fährt weiter, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Daun, Tel.: 06592-96260.



