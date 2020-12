Hierbei kollidierten zwei Sprinter mit den Außenspiegeln im Begegnungsverkehr miteinander. Der Verursacher entfernte sich nach der Kollision unerkannt. Es soll sich nach Angaben des Geschädigten um einen roten Kleinbus in Form eines Sprinters gehandelt haben, der in Richtung Sehlem weiterfuhr. Aufgrund des Schadensbildes muss der Anstoß so stark gewesen sein, dass der Verursacher ihn eigentlich bemerkt haben sollte. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die eventuell ein solches Fahrzeug gesehen haben, welches mit einem beschädigten Außenspiegel in diese Richtung unterwegs war. Mitteilungen bitte an die Polizei in Wittlich Tel.: 06571/9260



