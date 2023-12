Verkehrsunfallflucht auf der B410 zwischen Prüm und Niederprüm

Am Mittwoch, dem 27.12.2023, ereignete sich zwischen 14:20 und 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der St. Vither-Straße in Prüm auf Höhe des dortigen Ausstellungsgeländes.

Zwei einander entgegenkommende Lastkraftwagen kollidierten mit ihren Außenspiegeln, wodurch Sachschaden entstand. Der aus Richtung Prüm kommende Lkw-Fahrer entfernte sich daraufhin unerlaubterweise in Richtung Niederprüm vom Unfallort, ohne sich um die

Schadensregulierung zu kümmern.



Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail

pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



