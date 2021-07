Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn A60 Höhe Bitburg – Zeugen gesucht

Am Sonntag, den 11.07.2021 kam es um 15:15 Uhr auf der Autobahn A 60 zwischen den Anschlussstellen Waxweiler und Bitburg, ca. 1 Km vor der Ausfahrt Bitburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher geflüchtet ist.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich um einen roten Kleinwagen. Der Fahrer dieses Pkw wechselte den Fahrstreifen, ohne dies rechtzeitig anzuzeigen, was dazu führte, dass der nachfolgende Pkw stark abbremsen musste und dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Es entstand Sachschaden.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg.



